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В Киеве избили переданного Россией при обмене задержанными активиста

Владимир Балух
Владимир Балух (Фото: Володимир Балух / Facebook)

В Киеве после нападения неизвестных в реанимацию попал общественный активист Владимир Балух. Об этом сообщила народный депутат украинской Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое», — написала Геращенко. По ее словам, к Балуху пока не пускают.

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Как сообщил отдел коммуникации киевской полиции, Балуха госпитализировали из столичной зоны отдыха «Гидропарк». Его мобильный телефон и банковская карта исчезли. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Владимир Балух входит в число 35 лиц, вернувшихся на Украину в рамках обмена задержанными с Россией 7 сентября 2019 года. В России он был осужден на пять лет за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Теги: Украина, избиение
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