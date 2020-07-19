МЧС сообщило о подтоплениях 25 дачных домов и 41 участка в Подмосковье

В Московской области подтопления зафиксированы на 41 дачном участке и в 25 частных домах Можайского округа, сообщается на сайте областного главка МЧС России.

Речь идет о домах и участках в СНТ «Виктория» и СНТ «Стрела», уточнили в ведомстве. Кроме того, подтопленными остаются два участка дороги в Наро-Фоминском округе — в деревне Мальцево и в деревне Набережная слобода.

Уровень воды в СНТ «Виктория» составляет 20 сантиметров, в СНТ «Стрела» — 10 сантиметров, в деревне Мальцево — 30 сантиметров.

К работам по ликвидации подтоплений привлекли 387 человек и 49 единиц техники.