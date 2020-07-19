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Общество ,  
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МЧС сообщило о подтоплениях 25 дачных домов и 41 участка в Подмосковье

В Московской области подтопления зафиксированы на 41 дачном участке и в 25 частных домах Можайского округа, сообщается на сайте областного главка МЧС России.

Речь идет о домах и участках в СНТ «Виктория» и СНТ «Стрела», уточнили в ведомстве. Кроме того, подтопленными остаются два участка дороги в Наро-Фоминском округе — в деревне Мальцево и в деревне Набережная слобода.

Уровень воды в СНТ «Виктория» составляет 20 сантиметров, в СНТ «Стрела» — 10 сантиметров, в деревне Мальцево — 30 сантиметров.

К работам по ликвидации подтоплений привлекли 387 человек и 49 единиц техники.

Власти Подмосковья предупредили о подтоплении 11 поселков
Общество
Фото: lsi1954 / VK

Накануне, 17 июля, в пресс-службе главы и правительства Московской области сообщили, что 11 населенных пунктов Можайского округа могут быть подтоплены из-за увеличения сбросов на гидроузле Западной станции водоподготовки в Можайске. По данным пресс-службы, под угрозой затопления были деревни Бородино, Исавицы, Ильинская Слобода, Марфин Брод, Игумново, Макарово, Большое Тесово, Красный Стан, Шишиморово, Тетерино, а также нижний МИЗ и пансионат «Янтарь».

Из-за угрозы затопления в округе власти выставили круглосуточные гидропосты и подготовили пункты временного размещения на случай эвакуации.

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Теги: подтопления, Московская область
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