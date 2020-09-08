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Instagram восстановил аккаунт рожденного с синдромом Дауна сына Бледанс

Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Instagram восстановил страницу сына актрисы Эвелины Бледанс Семена Семина, который родился с синдромом Дауна. Об этом представитель компании Facebook, которой принадлежит Instagram, сообщил РБК.

«Данный аккаунт был восстановлен и не должен был быть удален. Сейчас мы выясняем, как это могло произойти, и приносим извинения за эту ошибку», — сказал он.

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Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Ранее отец мальчика Александр Семин, который вел страницу в Instagram от имени своего сына, рассказал, что компания заблокировала его аккаунт «за несоответствие правилам». Он подчеркнул, что никакого контента, противоречащего правилам социальной сети, не публиковал и делал посты исключительно о том, как воспитывать ребенка с синдромом Дауна. Страницу от лица своего сына он вел на протяжении 8 лет.

По словам Александра, он связывался со службой поддержки платформы, однако несмотря на предъявление доказательств они не восстанавливали аккаунт.

Теги: Instagram, Facebook, новости
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