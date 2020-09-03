В работе социальной сети Instagram произошел сбой

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Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.



По данным сервиса, большинство жалоб на работу Instagram зафиксированы в США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско), Великобритании (Лондон), Италии (Флоренция), Бразилии (Сан-Паулу). Согласно данным сервиса, сбой в работе соцсети начался около 7:10 мск. Наибольшее количество сообщений о проблемах с Instagram поступило к 07:48 мск.

По данным Downdetector, большинство пользователей (75%) не могут загрузить ленту соцсети. Еще 14% сообщили о проблемах с работой stories. Остальные 10% пожаловались на перебои с размещением публикаций.

О сбое в работе Instagram также свидетельствуют сообщения пользователей в Twitter.