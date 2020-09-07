В Comment Out ответили на уход рекламодателей после шуток о Белоруссии

Владимир Маркони (Фото: vovapcdonail / Instagram)

В Comment Out с пониманием относятся к прекращению сотрудничества с Unilever Russia. Об этом РБК сообщил представитель шоу.

«Мы понимаем наших партнеров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину», — ответили в Comment Out на соответствующий вопрос.

Также шоу Comment Out опубликовало пост с извинениями на своей странице на YouTube. «Формирование гражданского общества и мирные протесты — важная тема. Мы неделями следили (и продолжаем следить) за ситуацией и поддерживаем вашу позицию. И не могли обойти эту тему стороной. Потому что хотим, чтобы об этом говорили», — сказано в посте.

Ранее «Яндекс.Лавка» и Unilever Russia отказались от сотрудничества с шоу из-за шуток про протесты в Белоруссии и Хабаровске. Также о прекращении сотрудничества заявили компании «Магнит» и Mars.