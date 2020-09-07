Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток о Белоруссии
Сервис «Яндекс.Лавка» решил отказаться от сотрудничества с шоу Comment Out, выходящем на YouTube-канале «Чикен Карри». Как рассказал РБК представитель «Яндекс.Лавки», решение было принято в связи с несогласием компании с оценками и высказываниями авторов шоу.
«Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски», — сказал он.
«Яндекс.Лавка» отказалась от сотрудничества с Comment Out после выпуска от 31 августа, в котором фронтмену группы The Hatters Юрию Музыченко было предложено оставить в социальных сетях либо комментарий, в котором бело-красно-белый флаг протестующих в Белоруссии сравнивался с использованной гигиенической прокладкой, либо комментарий, где Хабаровск назывался бы «грязным городишком», а его жители — быдлом. С Белоруссией были связаны и другие задания шоу.
Ранее о своем «глубоком разочаровании» уровнем выпуска заявила компания Unilever Russia, принесшая извинения всем зрителям.