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Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток о Белоруссии

«Яндекс.Лавка» и Unilever Russia заявили о своем несогласии с авторами шоу Comment Out и отказались от продолжения сотрудничества после выпуска с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске
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Ведущий Comment Out Владимир Маркони во время съёмок шоу
Ведущий Comment Out Владимир Маркони во время съёмок шоу (Фото: vovapcdonail / Instagram)

Сервис «Яндекс.Лавка» решил отказаться от сотрудничества с шоу Comment Out, выходящем на YouTube-канале «Чикен Карри». Как рассказал РБК представитель «Яндекс.Лавки», решение было принято в связи с несогласием компании с оценками и высказываниями авторов шоу.

«Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски», — сказал он.

В Comment Out два гостя соревнуются друг с другом, выполняя различные задания. От них требуется оставить комментарий на странице определенной знаменитости или политика, за что они получают баллы. В случае отказа, участник должен подвергнуться наказанию, за которое также дают баллы.

«Яндекс.Лавка» отказалась от сотрудничества с Comment Out после выпуска от 31 августа, в котором фронтмену группы The Hatters Юрию Музыченко было предложено оставить в социальных сетях либо комментарий, в котором бело-красно-белый флаг протестующих в Белоруссии сравнивался с использованной гигиенической прокладкой, либо комментарий, где Хабаровск назывался бы «грязным городишком», а его жители — быдлом. С Белоруссией были связаны и другие задания шоу.

Ранее о своем «глубоком разочаровании» уровнем выпуска заявила компания Unilever Russia, принесшая извинения всем зрителям.

«Мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов. Первым таким шагом станет отказ Unilever Russia от дальнейшего сотрудничества с передачей Comment Out в какой бы то ни было форме», — говорилось в заявлении Unilever Russia.

В выпуске Unilever Russia была представлена рекламной интеграцией дезодорантов Axe, а «Яндекс.Лавка» была представлена в качестве партнера шоу.

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Сами создатели шоу — вел его Владимир Маркони, а одним из авторов является комик Александр Гудков — ранее заявили, что в ситуации, где необходимо сделать выбор между двумя оскорбительными вариантами, Музыченко оказался в результате маловероятной случайности.

«Смешным ни один человек в нашей команде это не считает. Этот отвратительный, позорный, мерзкий (и прочие негативные слова) комментарий создан осознанно. Это возможность высказаться на тему, послушать адекватное мнение. Конечно, с надеждой, что оно будет диаметрально противоположным. <...>. Мы перешли грань, да, осознанно и в здравом уме, но перешли. Мы сожалеем, что обидели многих людей», — говорилось в заявлении.

Большинство посмотревших скандальный выпуск Comment Out и поставивших ему оценку зрителей также остались недовольны шутками. Выпуск набрал 241 тыс. дизлайков против 103 тыс. лайков при 2,5 млн просмотров.

Авторы: Евгений Калюков, Анастасия Скрынникова
Теги: «Яндекс»
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