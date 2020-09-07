В Подмосковье мужчина в ходе спора о разделе имущества убил двух женщин

Фото: Следственный комитет РФ

В подмосковном городе Дмитрове мужчина в ходе конфликта из-за раздела имущества застрелил из охотничьего ружья двух женщин, а затем покончил с собой. Сообщение об этом размещено на сайте Следственного комитета России по Московской области.

Убийство произошло 5 сентября на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитрове. Нападавший выстрелил в пожилую хозяйку участка и ее дочь, они умерли на месте происшествия.

Следователем следственного отдела ГСУ СК России по Московской области заведено уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и мужчины с огнестрельными ранениями (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, мужчина приходился убитым родственником.