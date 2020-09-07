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Пушкина назвала необходимыми уроки сексуального просвещения в школах

Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российские подростки вынуждены платить за свои ошибки высокую цену из-за «ханжества и лицемерия старших» по отношению к вопросу сексуального воспитания в школах. Об этом РБК заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Если мы хотим добра нашим детям и внукам, нельзя прятать глаза в пол от неудобных вопросов. Государственная политика в отношении сексуального воспитания подростков должна измениться и, я уверена, изменится», — заявила Пушкина.

Россияне поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Как отметила депутат, если не говорить о сексуальных отношениях с детьми в семье и школе, то они узнают о них на улице и в интернете и сделают неправильные выводы.

По ее словам, ученикам необходимы уроки на тему сексуального просвещения. Пушкина отметила, что они не станут «чем-то новым» для российских школ, поскольку подобные беседы со школьниками проводили медспециалисты еще в Советском Союзе.

«Прошло 40 лет и Россия откатилась далеко назад, теперь сексуальное просвещение детей у нас пытаются представить порождением развратного западного общества», — подчеркнула член Госдумы.

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Ранее РБК опубликовал итоги исследования телемедицинского сервиса «Доктор рядом» и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Результаты опроса показали, что большинство россиян (74,7%) поддерживают идею ввести в российских школах уроки сексуального просвещения. 41,5% респондентов полностью поддержали введение уроков «сексуального просвещения», на которых будут рассказывать о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции. Скорее поддержали появление новой дисциплины 33,2%. Однозначно против выступили 7,3% респондентов, которые согласились с тем, что «сексуальным просвещением нужно заниматься дома (в семье), а не в школах». 

Член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России (ОП) Элина Жгутова заявила Telegram-каналу «Подъем», что основам секса человека может обучить природа, а родителям необязательно говорить детям «что-то напрямую». «У нас есть опыт нескольких тысячелетий. Думаю, что природа подскажет», — сказала она.

Комментируя результаты исследования Жгутова отметила, что показатель в 75% россиян, поддерживающих уроки сексуального воспитания, завышен. «У нас примерно такая часть относится к консервативной общественности. А она не может ратовать за развращение детей», — указала представитель ОП.

Теги: Оксана Пушкина, школа, воспитание
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