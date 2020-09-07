Пушкина назвала необходимыми уроки сексуального просвещения в школах

Оксана Пушкина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российские подростки вынуждены платить за свои ошибки высокую цену из-за «ханжества и лицемерия старших» по отношению к вопросу сексуального воспитания в школах. Об этом РБК заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Если мы хотим добра нашим детям и внукам, нельзя прятать глаза в пол от неудобных вопросов. Государственная политика в отношении сексуального воспитания подростков должна измениться и, я уверена, изменится», — заявила Пушкина.

Как отметила депутат, если не говорить о сексуальных отношениях с детьми в семье и школе, то они узнают о них на улице и в интернете и сделают неправильные выводы.

По ее словам, ученикам необходимы уроки на тему сексуального просвещения. Пушкина отметила, что они не станут «чем-то новым» для российских школ, поскольку подобные беседы со школьниками проводили медспециалисты еще в Советском Союзе.