Васильева посоветовала родителям заниматься сексуальным воспитанием детей

Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью РБК заявила об ответственности семьи за сексуальное воспитание детей, призвав родителей говорить с ними о сексуальной культуре соизмеримо «возрасту и современной ситуации».

На вопрос, не рассматривается ли возможность преподавать школьникам основы сексуального воспитания, Васильева ответила отрицательно, отметив первостепенную роль семьи в данном вопросе.

«Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании», — пояснила она.