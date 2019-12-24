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Васильева посоветовала родителям заниматься сексуальным воспитанием детей

Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью РБК заявила об ответственности семьи за сексуальное воспитание детей, призвав родителей говорить с ними о сексуальной культуре соизмеримо «возрасту и современной ситуации».

На вопрос, не рассматривается ли возможность преподавать школьникам основы сексуального воспитания, Васильева ответила отрицательно, отметив первостепенную роль семьи в данном вопросе.

Ответы Ольги Васильевой на вопросы читателей РБК. Главное
Политика

«Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании», — пояснила она.

Васильева добавила, что о заболеваниях, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ, говорят постоянно, как на уроках биологии, так и в рамках различных акций. Однако особенности взаимоотношения между полами — вопрос более «чувствительный и тонкий», о котором дети должны говорить со своими родителями, отметила министр.

Теги: Ольга Васильева, министр образования, воспитание
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