Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 73,36 (+1,13) Инвестиции, 30 июл, 13:18
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 86,25 (+1,34) Инвестиции, 30 июл, 13:18
При пожаре на базе отдыха в Алтайском крае пострадали два человека Общество, 08:25 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:09 Медиапроекты Шкулева и американской Hearst впервые получили господдержку Технологии и медиа, 08:02 Правительство выделит деньги на защиту Хабаровска и Кубани от паводков Общество, 08:02 Будет сложнее: какие перемены ждут владельцев офисной недвижимости Pro, 08:00 Китай официально запустил конкурента ГЛОНАСС и GPS Технологии и медиа, 07:38 В Новосибирске нашли двух пропавших детей Общество, 07:33 При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» в Крыму погибли восемь человек Общество, 07:19 Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus Бизнес, 07:00 Глава ВОЗ возложил вину за вспышки COVID-19 на молодежь Общество, 06:50 Польский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2 Бизнес, 06:30 Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое Технологии и медиа, 06:05 Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов Экономика, 06:01 Минфин отложил введение запрета на безналоговый вывод дивидендов в офшоры Pro, 06:00
Общество ,  
0 

В Новосибирске нашли двух пропавших детей

В Новосибирске 31 июля полиция нашла двух пропавших накануне сестер, которым шесть и девять лет. Об этом сообщает местный портал «Новосибирск онлайн» со ссылкой на руководителя поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алесю Яблонских.

Девочки ушли кататься на самокатах днем 30 июля и исчезли. Сотрудники правоохранительных органов вместе с добровольцами искали их всю ночь

По предварительным данным, девочек нашли в двух остановках от места исчезновения. Обнаружить их помогли камеры наружного видеонаблюдения.

«Дети найдены, живы и здоровы. Никаких противоправных действий совершено не было. Никаких ЧП с ними не произошло», — рассказала Яблонских. Она отметила, что пока не было возможности уточнить, где именно дети находились всю ночь.

В Ленинградской области нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика
Общество
Фото: Евгений Леонов / ТАСС

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сейчас полиция ведет работу с сестрами и их родителями.

В середине июля в Выборгском районе Ленинградской области пропал восьмилетний мальчик: его бабушка рассказала, что он исчез во время сбора ягод в лесу. Ребенка нашли сотрудники полиции поздним вечером в день пропажи. Мальчика передали медикам.

Теги: пропавшие дети, Новосибирск, поиск
Материалы по теме
В Ленинградской области нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика
Общество
Украденного в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter