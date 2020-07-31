В Новосибирске нашли двух пропавших детей

В Новосибирске 31 июля полиция нашла двух пропавших накануне сестер, которым шесть и девять лет. Об этом сообщает местный портал «Новосибирск онлайн» со ссылкой на руководителя поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алесю Яблонских.

Девочки ушли кататься на самокатах днем 30 июля и исчезли. Сотрудники правоохранительных органов вместе с добровольцами искали их всю ночь

По предварительным данным, девочек нашли в двух остановках от места исчезновения. Обнаружить их помогли камеры наружного видеонаблюдения.

«Дети найдены, живы и здоровы. Никаких противоправных действий совершено не было. Никаких ЧП с ними не произошло», — рассказала Яблонских. Она отметила, что пока не было возможности уточнить, где именно дети находились всю ночь.