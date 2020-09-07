Масло загорелось на пилораме на Урале на площади 1 тыс. кв. м

В Верхней Пышме Свердловской области загорелась пилорама. Огонь тушили более двух часов. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Пожар возник на пилораме в поселке Зеленый Бор. Вспыхнуло трансформаторное масло. Огнем было охвачено 1 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Из-за угрозы взрыва масла пожарным приходилось бороться с огнем из-за укрытия. Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано. В борьбе с огнем задействовали 43 человека и 11 единиц пожарно-спасательной техники.

В конце августа пожар произошел на хлебокомбинате «Смак» в Екатеринбурге. Огонь распространился на площади около 800 кв. м. Частично обрушилась кровля.