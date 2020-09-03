Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 12:52
Адвокат Ефремова попросил назначить приговор без лишения свободы Общество, 16:30 Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO2 Бизнес, 16:29 Корабли ВМФ России направили на помощь загоревшемуся у Шри-Ланки танкеру Общество, 16:27 Токен Hotdog за день подорожал с $5 до $6200 и за 5 минут подешевел до 0 Крипто, 16:24 РФС отстранил от судейства трех арбитров Спорт, 16:22 Володин предложил бундестагу «спросить с Меркель» из-за Навального Политика, 16:22 В Калуге произошел пожар в здании бывшего хладокомбината Общество, 16:13 Политологи оценили кадровые перестановки в КГБ и Совбезе Белоруссии Политика, 16:13 Mercedes-Benz вывел на тесты вседорожный универсал C-Class Авто, 16:06 Как начать майнить биткоин: ответы на все вопросы Крипто, 16:00 Мишустин заявил о достижении прогресса с Минском по Союзному государству Экономика, 15:59 Арбитр отказался от судейства после ошибки в матче «Спартак» — «Сочи» Спорт, 15:55 Минюст ФРГ получил запрос о правовой помощи от российской Генпрокуратуры Политика, 15:53 В Благовещенске проверят травмирование школьников из-за кварцевания Общество, 15:45
Общество ,  
0 

В Калуге произошел пожар в здании бывшего хладокомбината

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Калуге произошел пожар в здании различного назначения, расположенном на улице Карла Либкнехта, сообщает региональный главк МЧС.

Как отмечает ведомство, никто не пострадал. Пожар локализовали в 14:26, открытое горение ликвидировали в 14:39. На месте начали проводить вентиляцию. Всего в тушении пожара участвовали 48 человек и 14 единиц техники.

По данным телеканала «Калуга24», возгорание произошло в одном из корпусов бывшего калужского хладокомбината. Согласно сервису «Яндекс.Карты», он расположен по адресу улица Карла Либкнехта, 29. В статусе указано, что он больше не работает.

В московском районе Филевский парк произошло возгорание в ТЦ
Общество
Фото: Сергей Богданов / Vk

«Калуга24» уточнял, что в этом же здании на первом этаже располагается магазин, остальные помещения используются как офисы. Телеканал со ссылкой на МЧС добавляет, что пламя охватило всю кровлю бывшего хладокомбината площадью 200 кв. м. Людей из него эвакуировали.

Теги: Калуга, пожар
Материалы по теме
В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов
Общество
В московском районе Филевский парк произошло возгорание в ТЦ
Общество
В Ростове полностью ликвидировали крупное возгорание камыша
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter