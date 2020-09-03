В Калуге произошел пожар в здании бывшего хладокомбината

Фото: МЧС России

В Калуге произошел пожар в здании различного назначения, расположенном на улице Карла Либкнехта, сообщает региональный главк МЧС.

Как отмечает ведомство, никто не пострадал. Пожар локализовали в 14:26, открытое горение ликвидировали в 14:39. На месте начали проводить вентиляцию. Всего в тушении пожара участвовали 48 человек и 14 единиц техники.

По данным телеканала «Калуга24», возгорание произошло в одном из корпусов бывшего калужского хладокомбината. Согласно сервису «Яндекс.Карты», он расположен по адресу улица Карла Либкнехта, 29. В статусе указано, что он больше не работает.

«Калуга24» уточнял, что в этом же здании на первом этаже располагается магазин, остальные помещения используются как офисы. Телеканал со ссылкой на МЧС добавляет, что пламя охватило всю кровлю бывшего хладокомбината площадью 200 кв. м. Людей из него эвакуировали.