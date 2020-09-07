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В Чехии умер обладатель премии «Оскар» Иржи Менцель

Чешский режиссер Иржи Менцель умер на 83-м году жизни, сообщает Blesk.cz со ссылкой на его жену Ольгу Менцелеву.

В социальной сети Facebook она написала, что кинематографиста не стало в субботу, он умер в кругу семьи.

По данным издания, Менцель попал в больницу в ноябре 2017 года из-за менингококковой инфекции. Он перенес тяжелую операцию на головном мозге и провел некоторое время в искусственной коме. На восстановление режиссера ушел почти год. После выписки Менцель передвигался в инвалидной коляске.

Картина Иржи Менцеля «Поезда под пристальным наблюдением» получила в 1968 году премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Этот фильм относят к классике «чехословацкой новой волны».

Теги: Оскар, режиссер, Чехия
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