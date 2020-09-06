Многоразовый космический аппарат КНР вернулся на Землю

В июле Китай успешно запустил первый зонд по исследованию Марса Tianwen-1. Согласно планам Пекина, аппарат прилетит на Марс к февралю 2021 года. Там он пробудет не менее трех месяцев, чтобы подробно исследовать поверхность планеты, ее атмосферу, ионосферу и магнитное поле.