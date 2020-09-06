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Многоразовый космический аппарат КНР вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, запущенный в пятницу, 4 сентября, вернулся на Землю. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«После двухдневного полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке», — отмечается в сообщении.

Агентство передает, что эксперимент прошел удачно, и Китай сделал «важный прорыв» в исследовании технологий многоразового использования в космической сфере.

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Как сообщала Китайская корпорация космической науки и техники (CASC), многоразовый испытательный космический корабль запустили с ракетой-носителем «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань.

В июле Китай успешно запустил первый зонд по исследованию Марса Tianwen-1. Согласно планам Пекина, аппарат прилетит на Марс к февралю 2021 года. Там он пробудет не менее трех месяцев, чтобы подробно исследовать поверхность планеты, ее атмосферу, ионосферу и магнитное поле.

Теги: Китай, космос
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