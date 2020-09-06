Многоразовый космический аппарат КНР вернулся на Землю
Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, запущенный в пятницу, 4 сентября, вернулся на Землю. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
«После двухдневного полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке», — отмечается в сообщении.
Агентство передает, что эксперимент прошел удачно, и Китай сделал «важный прорыв» в исследовании технологий многоразового использования в космической сфере.
Как сообщала Китайская корпорация космической науки и техники (CASC), многоразовый испытательный космический корабль запустили с ракетой-носителем «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань.