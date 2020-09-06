WSJ сообщила о запрете Amazon на импорт семян в США из-за посылок из КНР

Американская компания Amazon установила запрет на импорт семян в США после того, как граждане страны получили тысячи посылок от неизвестных отправителей из Китая. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на письмо фирмы.

По данным газеты, запрет начал действовать с 3 сентября. Amazon предупредила иностранных партнеров о своем решение и обязала продавцов удалить публикации с соответствующими предложениями.

В компании сообщают, что продавать семена теперь разрешено только тем, кто находится на территории США. Аккаунты нарушивших этот запрет могут удалить.

Ранее жители США, Канады, Великобритании и других стран начали получать посылки с семенами из Китая, хотя они ничего не заказывали.