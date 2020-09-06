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WSJ сообщила о запрете Amazon на импорт семян в США из-за посылок из КНР

Американская компания Amazon установила запрет на импорт семян в США после того, как граждане страны получили тысячи посылок от неизвестных отправителей из Китая. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на письмо фирмы.

По данным газеты, запрет начал действовать с 3 сентября. Amazon предупредила иностранных партнеров о своем решение и обязала продавцов удалить публикации с соответствующими предложениями.

В компании сообщают, что продавать семена теперь разрешено только тем, кто находится на территории США. Аккаунты нарушивших этот запрет могут удалить.

Ранее жители США, Канады, Великобритании и других стран начали получать посылки с семенами из Китая, хотя они ничего не заказывали.

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Общество
Фото: Nati Harnik / AP

Сначала власти нескольких американских штатов заподозрили, что речь может идти о вредных растениях. В управлении сельского хозяйства Нью-Йорка гражданам рекомендовали не трогать полученные семена, а также держать их подальше от детей и домашних животных.

Позже в Министерстве сельского хозяйства США сообщили, что людям присылали семена мяты, розмарина, лаванды. По словам представителя ведомства Осамы эль-Лисси, среди семян не было выявлено опасных для жизни растений.

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В ведомстве предположили, что речь шла о мошенничестве со стороны недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов. Таким образом они могли накручивать свой рейтинг. Подставной покупатель якобы заказывал товар и указывал фальшивый адрес за пределами КНР, продавец отправлял туда что-либо ненужное, чтобы почтовая служба фиксировала код отслеживания посылки. Когда посылка доходила до адресата, подставной покупатель сообщал, что все получил, и писал положительный отзыв.

В почтовой службе Китая заявили, что готовы сотрудничать в этом вопросе с американскими властями и попросили переслать им подозрительные посылки, чтобы вычислить отправителей.

Теги: посылки, Amazon, США, Китай
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