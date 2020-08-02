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В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Обычным гражданам присылали семена мяты и лаванды. В департаменте сельского хозяйства США заподозрили, что речь идет не о вредоносной атаке, а о новом способе мошенничества
Фото: Nati Harnik / AP
Фото: Nati Harnik / AP

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни. При этом власти посоветовали людям в любом случае ничего с ними не делать, сообщает Business Insider.

Речь идет о странных посылках, которые получили несколько сотен человек в США, Канаде и Великобритании. Люди, которые ничего не заказывали в Китае, получали из этой страны посылки. На упаковке утверждалось, что внутри были, например, ювелирные украшения, а на деле в пакетах были семена.

Изначально власти нескольких штатов заподозрили, что речь может идти о вредных растениях. В управлении сельского хозяйства Нью-Йорка настоятельно посоветовали гражданам не трогать полученные семена, держать их подальше от детей и домашних животных.

Однако в Министерстве сельского хозяйства пришли к выводу, что людям присылали семена мяты, розмарина, лаванды. По словам представителя ведомства Осамы эль-Лисси, среди выявленных семян не было выявлено опасных для жизни растений.

По мнению эль-Лисси, речь идет не о вредоносной атаке, а о мошенничестве со стороны недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов. Последние накручивают свои рейтинги следующим образом: подставной покупатель якобы заказывает какой-то товар и указывает фальшивый адрес где-то за пределами КНР. Продавец отправляет по этому адресу нечто совершенно ненужное, и код отслеживания посылки фиксирует почтовая служба. Когда посылка доходит до конечного, ничего не подозревающего адресата, подставной покупатель (который может отследить передвижение посылки по трекер коду) сообщает, что все получил и пишет положительный отзыв.

В почтовой службе КНР в свою очередь заявили, что готовы сотрудничать в этом вопросе с американскими властями и попросили переслать им обратно подозрительные посылки, чтобы вычислить, кто был их отправителем.

Автор: Артем Филипенок
Теги: почта, Китай
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