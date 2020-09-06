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В США вуз отстранил от работы притворявшуюся чернокожей преподавательницу

Университет Джорджа Вашингтона в США предложил уволиться преподавательнице Джессике Круг, которая заявила, что всю жизнь притворялась темнокожей, будучи белой. Об этом говорится в заявлении, на сайте университета.

«Факультет призывает доктора Круг уйти c должности доцента истории в университете Джорджа Вашингтона. В противном случае факультет советует аннулировать ее контракт», — сообщается в заявлении.

В университете отметили, что сотрудники исторического факультета были шокированы признанием Круг. Там добавили, что своим поступком она «предала доверие» студентов и коллег, так как важным аспектом истории является установление истины о прошлом.

Джессика Круг — специалист по истории афроамериканцев, она изучала Африку, Латинскую Америку, диаспоры. В начале сентября она на блог-платформе Medium созналась, что является «белой еврейкой» из Канзас-Сити, но всю жизнь лгала, присваивая себе идентичности, на которые она «не имела права претендовать».

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Фото: Mario Tama / Getty Images

Так, она в разное время указывала, что имеет отношение к жителям Северной Африки, афроамериканцам и жителям Бронкса с темнокожими предками из стран Карибского бассейна. Она объяснила это психологической травмой в детстве и проблемами с психическим здоровьем, однако отметила, что это не может служить оправданием. Круг отметила, что ее поведение — это «воплощение насилия, воровства и присвоения».

В США после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда активизировалось движение Black Lives Matter (BLM — «жизни темнокожих имеют значение»). В Соединенных Штатах и других странах прошли массовые протесты, участники которых, в том числе, сносили памятники историческим личностям, связанным с рабством.

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Исследование ABC News и Washington Post, проведенное в конце июля, показало, что движение поддерживают 63% опрошенных американцев.

Теги: университет, увольнение, афроамериканцы
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