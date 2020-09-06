В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

Несколько катеров затонули во время лодочного парада в поддержку президента США Дональда Трампа на озере Трэвис в американском штате Техас. Об этом в Twitter сообщает офис местного шерифа.

«Офис шерифа по округу Трэвис получил много звонков с просьбой о помощи от катеров, терпящих бедствие на параде в честь Трампа на озере Трэвис. Несколько катеров затонули», — говорится в сообщении.

Как передает The New York Times со ссылкой на местные власти, затонули по меньшей мере четыре катера. Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего пока не поясняются.

По данным издания, лодочный парад был организован через Facebook. В группе мероприятия в социальной сети указано, что его намеревались посетить 2,6 тыс. человек. К участию в параде приглашались «лодки всех форм и размеров».