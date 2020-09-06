Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров Общество, 01:42 В Ленобласти грузовик сбил пешехода и опрокинулся Общество, 01:13 Тихановская заявила о готовности к общению с российскими властями Политика, 00:54 В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального Политика, 00:49 С экс-депутата Варшавского взыскали ₽8 млрд в пользу банка «Траст» Политика, 00:44 Шутки с каменным лицом: о чем говорят англичане, кроме погоды РБК Стиль и glo, 00:20 Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу американских военных Общество, 00:18 Шойгу сообщил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море Общество, 05 сен, 23:41 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 сентября Общество, 05 сен, 23:34 Собянин назвал журналистов среди первых получателей вакцины от COVID-19 Общество, 05 сен, 23:08 В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом Общество, 05 сен, 23:05 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 05 сен, 23:03 Умерла тележурналистка Александра Ливанская Общество, 05 сен, 22:53 Шойгу сообщил о своем состоянии после вакцинации от COVID-19 Общество, 05 сен, 22:08
Общество ,  
0 

В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

Несколько катеров затонули во время лодочного парада в поддержку президента США Дональда Трампа на озере Трэвис в американском штате Техас. Об этом в Twitter сообщает офис местного шерифа.

«Офис шерифа по округу Трэвис получил много звонков с просьбой о помощи от катеров, терпящих бедствие на параде в честь Трампа на озере Трэвис. Несколько катеров затонули», — говорится в сообщении.

Как передает The New York Times со ссылкой на местные власти, затонули по меньшей мере четыре катера. Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего пока не поясняются.

В Крыму во время патриотической акции затонула бронемашина
Общество
Бронемашины БРДМ-2

По данным издания, лодочный парад был организован через Facebook. В группе мероприятия в социальной сети указано, что его намеревались посетить 2,6 тыс. человек. К участию в параде приглашались «лодки всех форм и размеров».

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Борьбу за пост главы государства ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Теги: США, Техас, Дональд Трамп
Материалы по теме
С затонувшего теплохода в Вологде эвакуировали 25 человек
Общество
В Крыму во время патриотической акции затонула бронемашина
Общество
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter