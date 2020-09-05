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Партия власти Черногории признала поражение на выборах

Мило Джуканович
Мило Джуканович (Фото: Risto Bozovic / Getty Images)

В Черногории правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича признала поражение на прошедших парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Исходя из того обстоятельства, что мы не можем сформировать парламентское большинство и, следовательно, новое правительство с нынешними партнерами по коалиции, результат выборов является неудачным», — говорится в сообщении партии.

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Мило Джуканович

Также в сообщении партии говорится, что ДПС готова безоговорочно поддержать любое правительство, которое «будет продолжать развивать эти ценности и реализовывать национальные интересы Черногории».

Выборы в Черногории в однопалатный парламент завершились 30 августа. По данным ЦИК республики, первое место заняла ДПС, набрав свыше 35% голосов. Однако большинство мест в парламенте получат оппозиционные партии, среди которых пророссийская и просербская коалиция «За будущее Черногории». Она заняла второе место, получив 32,52%. Следом идет
оппозиционный блок, сложившийся вокруг партии «Демократы». Он получил 12,55%. Четвертым идет оппозиционное гражданское движение URA с 5,57% голосов избирателей. Таким образом, оппозиция займет 41 место в 81-местном парламенте, избираемом на четыре года.

Теги: Черногория, правящая партия
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