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Партии президента Черногории не удастся в одиночку сформировать кабинет

Партия прозападного президента Черногории Мило Джукановича набрала большинство голосов на воскресных выборах, но не сможет в одиночку сформировать правительство. Пророссийски настроенная оппозиция заявляет о своей победе
Мило Джуканович
Мило Джуканович (Фото: Risto Bozovic / AP)

30 августа в Черногории прошли выборы в однопалатный парламент. Согласно предварительным данным ЦИК, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) заняла первое место, набрав 35,12%, но большинство мест в парламенте получит оппозиция. Оппозиционная пророссийская и просербская коалиция «За будущее Черногории» занимает второе место, получив 32,52%. Оппозиционный блок вокруг партии «Демократы», основанный в июле 2020-го, получил 12,55%. Следом идет оппозиционное гражданское движение URA с 5,57% голосов. Таким образом, оппозиция может рассчитывать на 41 место и минимальное большинство в 81-местном парламенте, избираемом на четыре года.

Прозападная ДПС, партия действующего президента страны Мило Джукановича, и ее союзники, правившие страной 30 лет, набирают в сумме около 42% (35 мест). Еще пять мест, согласно предварительным результатам, получают партии национальных меньшинств. На выборах зафиксирована рекордная явка — 76%. Право голоса сейчас имеют в Черногории 540 тыс. граждан.

Выборы могут привести к смене политического вектора республики. «30-летний режим пал! Наступило время свободы», — заявил Здравко Кривокапич, возглавляющий блок «За будущее Черногории», комментируя предварительные итоги выборов. Мило Джуканович, занимающий руководящие посты с 1991 года, заявил, что не намерен отступать, рассчитывая на союзников в парламенте. С его партией связаны такие события, как распад Югославии и обретение независимости от Сербии, разоблачение попытки государственного переворота в 2016 году, в котором власти обвиняли Россию, и вступление Черногории в НАТО в 2017-м.

Сербский эксперт Живан Йовашевич объясняет рост популярности оппозиции появившимися у граждан претензиями к качеству жизни, судебной системе, условиям ведения бизнеса. Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков отметил, что, несмотря на преждевременность прогнозов насчет расклада сил в парламенте, результаты выборов — свидетельство потенциальной победы оппозиции. «Вопрос состоит в том, сможет ли Джуканович сформировать свое большинство или нет», — объясняет эксперт. По его мнению, на формирование правящей коалиции и правительства окажет решающее влияние исход переговоров с представителями национальных меньшинств, чья поддержка может сыграть ключевую роль, несмотря на небольшое количество мест в парламенте, которыми они располагают.

Одна из основных проблем, которые предстоит решать новому правительству, — церковная. С декабря прошлого года в стране не стихали демонстрации, вызванные подписанием закона о свободе вероисповедания, согласно которому имущество религиозных организаций, принадлежавшее государству до 1 декабря 1918 года, должно быть возвращено в его собственность. Когда правительство стало затрагивать религиозные вопросы, ситуация вызвала недовольство и привела к консолидации оппозиции, указывает Йовашевич. Вдобавок закон вызвал разногласия между Сербией и Черногорией.

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Приход оппозиции к власти может изменить отношения Черногории и России. «Если оппозиция сможет сформировать большинство, вряд ли внешнеполитический вектор изменится в отношении ЕС, потому что все балканские страны стремятся вступить в союз. Если мы говорим об отношениях с Россией и Сербией, то я думаю, что эти вопросы будут пересмотрены оппозицией в сторону их потепления», — объяснил в беседе с РБК Йовашевич. По мнению Евгения Колоскова, можно говорить о потенциальном улучшении отношений с Сербией, но глобально направление внешней политики не изменится, а изменение отношений с Россией вообще маловероятно.

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Автор: Ксения Сигаева
Теги: Черногория, выборы, НАТО, Россия
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