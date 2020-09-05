Доктор Мясников назвал губительные для россиян традиционные привычки

Некоторые традиционные привычки россиян, например, пить сладкий чай или демонстрировать свою удаль, могут оказаться губительны для здоровья. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников на своем YouTube-канале.

Среди прочего он упомянул требование российских родителей «доедать все», напомнив, как детей заставляют детей есть и «первое», и «второе». «Сегодня, когда ожирение приняло характер эпидемии, <...> Сегодня нам не нужно есть добавки, сегодня нам надо себя ограничивать», — указал доктор, отметив, что качество многих продуктов изменилось в худшую сторону.

Мясников также заявил, что в современных напитках, в том числе и в соке, итак содержится много сахара, поэтому класть его еще и в чай может быть излишне.

Помимо вкусовых пристрастий специалист обратил внимание на выражения «Какой русский не любит быстрой езды» и «Смотри, как я могу!». Мясников призвал «ездить с умом», добавив, что как главный врач крупной больницы он видит, чем заканчивается «быстрая езда». Относительно второго высказывания доктор попросил россиян не играть в «русскую рулетку».