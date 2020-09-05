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Доктор Мясников назвал губительные для россиян традиционные привычки

Некоторые традиционные привычки россиян, например, пить сладкий чай или демонстрировать свою удаль, могут оказаться губительны для здоровья. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников на своем YouTube-канале.

Среди прочего он упомянул требование российских родителей «доедать все», напомнив, как детей заставляют детей есть и «первое», и «второе». «Сегодня, когда ожирение приняло характер эпидемии, <...> Сегодня нам не нужно есть добавки, сегодня нам надо себя ограничивать», — указал доктор, отметив, что качество многих продуктов изменилось в худшую сторону.

Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
Общество
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images

Мясников также заявил, что в современных напитках, в том числе и в соке, итак содержится много сахара, поэтому класть его еще и в чай может быть излишне.

Помимо вкусовых пристрастий специалист обратил внимание на выражения «Какой русский не любит быстрой езды» и «Смотри, как я могу!». Мясников призвал «ездить с умом», добавив, что как главный врач крупной больницы он видит, чем заканчивается «быстрая езда». Относительно второго высказывания доктор попросил россиян не играть в «русскую рулетку».

«Мы устраиваем из жизни русскую рулетку. Мы превышаем скорость, мы садимся пьяные за руль, мы пренебрегаем элементарными правилами безопасности <...> — это русская рулетка», — резюмировал Мясников.

Ранее доктор опроверг заблуждения о вреде кофе. Он заявил, что это — полезный напиток, который снижает риск развития онкологических заболеваний, цирроза, а также улучшает память, лечит запоры, стимулирует укрепление костей и снимает отек больных суставов при подагре. Мясников посоветовал людям с инфекционными гепатитами B и C выпивать по 3–4 чашки кофе в день.

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Теги: вредные привычки, россияне
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