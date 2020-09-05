Эксперты США заметили подготовку КНДР к запуску ракет с подлодки

Власти Северной Кореи (КНДР) могут готовиться к запуску с подводной лодки баллистических ракет средней дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Специалисты проанализировали спутниковые фотографии верфи «Синпо» на восточном побережье страны. Одно из стоящих на верфи судов ранее уже использовалось для буксировки в море баржи «с подводным испытательным стендом».

Присутствие этого корабля, по мнению экспертов, «наводит на размышления, но не дает окончательных выводов» о подготовке КНДР к предстоящим испытаниям баллистической ракеты. По оценкам центра, власти страны могут попробовать запустить ракету с подводной лодкой Pukguksong-3.

В начале августа независимые эксперты подготовили доклад для ООН, в котором говорилось, что Северная Корея может продолжать разрабатывать ядерное оружие. По оценкам ряда стран, отмечалось в документе, «последние шесть ядерных испытаний», проведенных КНДР, по-видимому, позволили государству разработать ядерные устройства для боеголовок.