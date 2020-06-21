Гитара лидера Nirvana ушла с аукциона за рекордные $6 млн

Акустическая гитара покойного фронтмена американской рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана с молотка за $6 млн. Об этом сообщает аукционный дом Julien's Auctions в Twitter.

«Продано за $6 010 000. Новый мировой рекорд для гитар!», — говорится в сообщении.

Как говорится на сайте аукционного дома, гитара 1959 года выпуска Martin D-18E использовалась Кобейном на акустическом концерте MTV Unplugged 18 ноября 1993 года в Нью-Йорке за несколько месяцев до его смерти. Инструмент был единственным используемым лидером Nirvana на протяжении всего концерта.

Концерт был признан одним из лучших в истории группы и рок-музыки в целом. Пластинка Unplugged in New York впоследствии была удостоена премии «Грэмми». «Исполнение Кобейна на MTV Unplugged стало его самораскрытием, а гитара Martin D-18E была одновременно и инструментом, и откровением», — говорится в описании к лоту. Ранее сообщалось, что она выставлена на продажу по стартовой цене в $1 млн.