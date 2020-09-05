Захарова возглавила кафедру Дипломатической академии МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова возглавила кафедру международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД. Об этом говорится в Instagram учебного заведения.

«Поздравляем Директора Департамента информации и печати МИД России М.В.Захарову с назначением на должность», — отмечается в сообщении.

https://www.instagram.com/p/CEuJymeohSH/

Представитель МИД опубликовала в Facebook фотографию с ректором академии. «Заведующая кафедрой международной безопасности Дипломатической Академии МИД внимательно слушает выступление ее ректора Александра Яковенко», — подписала Захарова публикацию.

В начале июня президент России Владимир Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. Это высший ранг, который могут получить дипломаты, согласно закону об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел. Захарова стала одной из немногих получивших его женщин.