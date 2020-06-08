Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю Министерства иностранных дел Марии Захаровой дипломатический ранг — чрезвычайного и полномочного посла. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Это высший ранг, который могут получить дипломаты, согласно закону об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел. В августе 2015 года Захарова возглавила Департамент информации и печати МИД, а в 2017 году стала чрезвычайным и полномочным посланником первого класса (предшествует высшему рангу).
Ранг чрезвычайного и полномочного посла, как и ранги чрезвычайного и полномочного посланника первого и второго класса, присваивается дипломатам президентом, остальные — министром иностранных дел.
Должность представителя России на территории другого государства официально звучит как «чрезвычайный и полномочный посол». При этом у такого дипломата может не быть одноименного ранга. Например, чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Сейшельские острова Артем Кожин находится в ранге чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.