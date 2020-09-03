Вучич не стал признавать независимость Косово на переговорах в Вашингтоне

Президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров в Вашингтоне отверг предложение, которое подразумевает признание независимости самопровозглашенного Косова. Об этом сообщил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире телеканала TV Pink, передает издание «Политика».

«Это правда, что документ, включающий пункт 10 был, на столе переговоров. Я получил информацию из Вашингтона из делегации высшего уровня, что президент Вучич очень грубо отверг пункт 10, сказав, что для Сербии это неприемлемо и что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии», — заявил глава МИД.

Дачич отметил, что документ с таким текстом не показывали сербской делегации. По его словам, изначально в рамках переговоров было запланировано обсуждение экономической ситуации.

Ранее сербское издание «Вечерние новости» писало, что президент Вучич будет в США с 3 по 5 сентября. Он примет участие в переговорах об экономическом сотрудничестве между Белградом и Приштиной, которые организует Белый дом.