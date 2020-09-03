Фигурант дела об избиениях в колонии в Ярославле получил условный срок

Максим Яблоков (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Заволжский суд Ярославля приговорил к трем с половиной годам условного заключения бывшего сотрудника исправительной колонии № 1 (ИК-1) Максима Яблокова по делу об избиениях. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить условное наказание сроком на три с половиной года и лишить права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года», — сказала судья.

В январе он получил три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима за избиение заключенного Хасдина Муртазалиева в декабре 2016 года. Как отмечает ТАСС, Ярославский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Потерпевшими по делу об избиении в 2016 году признаны заключенный Хасдин Муртазалиев и еще двое, имена которых в суде не называются, отмечает агентство. Его завели после обнаружения видеозаписей.