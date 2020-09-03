Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 12:52
Фигурант дела об избиениях в колонии в Ярославле получил условный срок Общество, 22:03 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 22:00 «Спартак» пропустил семь шайб в стартовом матче сезона КХЛ Спорт, 21:54 Сборная России играет с Сербией в Лиге наций. Онлайн Спорт, 21:45 Российский МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики ВВС США и Великобритании Политика, 21:42 В ФРГ ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального Политика, 21:34 Эксперты оценили шансы доллара по ₽90 из-за ситуации вокруг Навального Инвестиции, 21:30 Журналист сообщил о заинтересованности «Зенита» в футболисте «Ювентуса» Спорт, 21:28 В Минске 30 журналистов попросили главу МВД объяснить задержания коллег Общество, 21:26 Евросоюз допустил введение санкций из-за отравления Навального Политика, 21:19 В Белоруссии возбудили еще 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим Общество, 21:10 Немецкий партнер «Газпрома» заявил о необходимости «Северного потока-2» Бизнес, 21:09 Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19 Общество, 21:01 В Верховный суд подали иск об отмене голосования по поправкам Политика, 20:58
Дело о пытках в колонии Ярославля ,  
0 

Фигурант дела об избиениях в колонии в Ярославле получил условный срок

Максим Яблоков
Максим Яблоков (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Заволжский суд Ярославля приговорил к трем с половиной годам условного заключения бывшего сотрудника исправительной колонии № 1 (ИК-1) Максима Яблокова по делу об избиениях. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить условное наказание сроком на три с половиной года и лишить права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года», — сказала судья.

В январе он получил три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима за избиение заключенного Хасдина Муртазалиева в декабре 2016 года. Как отмечает ТАСС, Ярославский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Подозреваемый в пытках в ярославской колонии признал вину
Общество
Максим Яблоков

Потерпевшими по делу об избиении в 2016 году признаны заключенный Хасдин Муртазалиев и еще двое, имена которых в суде не называются, отмечает агентство. Его завели после обнаружения видеозаписей.

Также в отношении Яблокова и других сотрудников ярославского УФСИН было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий из-за другой видеозаписи, которую опубликовала «Новая газета», — с избиением заключенного Евгения Макарова в июне 2017 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, фигурантами которого стали 12 человек. Тогда Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Теги: Ярославль, Евгений Макаров, ФСИН, избиение, суд
Материалы по теме
Суд освободил двух фигурантов дела об избиениях в ярославской колонии
Общество
Подозреваемый в пытках в ярославской колонии признал вину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter