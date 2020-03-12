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Летевший в Москву самолет сел в Кемерово из-за самочувствия пассажира

Фото: Виктор Гусейнов / «Комсомольская правда» / Global Look Press

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф региона.

В пресс-службе уточнили, что мужчину госпитализировали, после чего самолет вылетел в пункт назначения.

«РИА Новости», в свою очередь, сообщает, что на борту лайнера S7 стало плохо 58-летнему пассажиру. По данным агентства, на борту находился врач, который оказал мужчине первую помощь и сообщил о необходимости посадки. В результате командир решил посадить самолет в Кемерово.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Кемерово.

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Ранее, 4 марта, вынужденную посадку совершил самолет «Уральских авиалиний». Лайнер следовал из Челябинска в Москву, однако сел в Казани из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Самолет встретили врачи скорой помощи и доставили пассажира в медучреждение. Вскоре лайнер вылетел в Москву.

Теги: самолет, Иркутск, Кемерово
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