Летевший в Москву самолет сел в Кемерово из-за самочувствия пассажира

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Самолет авиакомпании S7, следовавший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф региона.

В пресс-службе уточнили, что мужчину госпитализировали, после чего самолет вылетел в пункт назначения.

«РИА Новости», в свою очередь, сообщает, что на борту лайнера S7 стало плохо 58-летнему пассажиру. По данным агентства, на борту находился врач, который оказал мужчине первую помощь и сообщил о необходимости посадки. В результате командир решил посадить самолет в Кемерово.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Кемерово.