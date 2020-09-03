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Политологи оценили кадровые перестановки в КГБ и Совбезе Белоруссии

Здание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске (Фото: Иван Руднев / РИА Новости)

Кадровые перестановки, которые утром в четверг произвел президент Белоруссии Александр Лукашенко, могут означать усиление Комитета государственной безопасности, представители которого теперь занимают практически весь пул силовых ведомств, кроме МВД и армии. Такое мнение в беседе с РБК высказал научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Алексей Дзермант.

«На мой взгляд, эти перестановки означают, что в целом президент Белоруссии удовлетворен работой силовиков. Единственное, остался без должности генерал Андрей Равков. Видимо, президент посчитал, что на должности госсекретаря Совбеза должен быть человек не с армейским прошлым, а с опытом спецслужбистским, который занимается политическими вопросами и контрразведкой», — отметил он.

Дзермант предположил связь ухода Равкова с тем, что он, «может быть, не проявил должного политического чутья в ситуации с задержанными россиянами». «Посмотрим, может, у него будет другая должность, но все-таки с ключевой должности секретаря Совбеза его убрали», — сказал он.

Политолог Валерий Карбалевич в комментарии РБК отметил тот факт, что Равков и председатель КГБ Валерий Вакульчик покинули свои должности в разгар протестов, хотя обычно в момент острого политического кризиса силовые структуры не меняют. «Правда, Вакульчик назначен как раз на должность секретаря Совета безопасности. Однако в белорусском табеле о рангах должность председателя КГБ имеет больший политический вес, чем госсекретарь Совета безопасности. Поэтому, на мой взгляд, это замаскированная отставка Вакульчика», — сказал Карбалевич.

«В белорусских политических кругах ходили слухи, что Вакульчик с началом протестов оказался в опале, он нигде публично никаких комментариев не давал в отличие от других руководителей силовых структур, и сегодняшняя отставка — это определенная опала», — заявил политолог.

Утром 3 сентября стало известно о том, что Вакульчика на посту председателя КГБ Белоруссии заменил Иван Тертель, ранее возглавлявший Комитет государственного контроля. Сам Вакульчик стал государственным секретарем Совета безопасности. И.о. главы Комитета государственного контроля стал бывший зампред ведомства Василий Герасимов.

Теги: Белоруссия, КГБ
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