В московском районе Филевский парк произошло возгорание в ТЦ

В московском районе Филевский парк на фасаде здания произошло возгорание электрокабеля, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

ЧП произошло по адресу: улица Барклая, владение 10. Там расположен торговый центр «Багратионовский».

«Возгорание происходило под обшивкой здания, горел электрокабель на протяжении 50 погонных метров», — сообщили в главке. По данным спасателей, его ликвидировали в 14:47. Данных о пострадавших не поступало, администрация вывела людей из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В начале февраля около 500 человек эвакуировали из здания ТЦ «Круг» в Москве из-за возгорания. Пожар произошел на площади 0,5 кв. м, никто не пострадал.