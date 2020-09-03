Корабли ВМФ России направили на помощь загоревшемуся у Шри-Ланки танкеру

Корабль «Адмирал Трибуц» (Фото: Сергей Орлов / ТАСС)

Корабли Тихоокеанского флота направились в Индийский океан оказать помощь терпящему бедствие танкеру New Diamond. Об этом РБК сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома» <...> направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане», — сказано в сообщении.

По словам ведомства, судно находится в 180 милях от побережья Шри-Ланки. Оно направлялось из Кувейта в Индию. Команда, кроме двух человек, покинула судно и находится на спасательных средствах.

О пожаре на танкере сообщил портал Ada Derana, ссылаясь на ВМС Шри-Ланки. Пожар возник в машинном отделении, однако пламя не достигло трюмов с нефтью. На судне находились 23 человека. Были приняты меры для недопущения утечки нефти с танкера.