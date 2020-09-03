В Совфеде оценили положение России в рейтинге элит

Сергей Цеков (Фото: council.gov.ru)

Доклад, в котором Россия согласно индексу качества элит в мире (Elite Quality Index) оказалась на уровне Ботсваны, сложно оценивать без понимания методики и критериев исследования. Об этом РБК заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

«Я не знаю, по каким критериям они оценивали, поэтому более объективную оценку можно было бы дать, если бы мы видели вот эти показатели по отдельным критериям и методику. Надо это знать в деталях, когда будешь знать в деталях, тогда можно и поспорить. По некоторым показателям, согласно докладу, мы входили в первую десятку, по каким-то во вторую, в сумме оказались на 23 месте», — сообщил он.

По мнению сенатора, то, что Россия оказалась в рейтинге на 23-й строчке с оценкой элит в 48,9 балла, «не впечатляет». «23 место — это не то место, которое заслуживает Россия, если опять-таки там объективные показатели», — добавил Цеков.

«Честно говоря, даже оценивать здесь смешно», — заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — «Ну, видимо, раз мы ниже Ботсваны, наверное, нужно поучиться у Ботсваны запускать космические корабли, разрабатывать вакцины впервые в мире от COVID-19, делать сенсационные открытия».