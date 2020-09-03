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В Совфеде оценили положение России в рейтинге элит

Сергей Цеков
Сергей Цеков (Фото: council.gov.ru)

Доклад, в котором Россия согласно индексу качества элит в мире (Elite Quality Index) оказалась на уровне Ботсваны, сложно оценивать без понимания методики и критериев исследования. Об этом РБК заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

«Я не знаю, по каким критериям они оценивали, поэтому более объективную оценку можно было бы дать, если бы мы видели вот эти показатели по отдельным критериям и методику. Надо это знать в деталях, когда будешь знать в деталях, тогда можно и поспорить. По некоторым показателям, согласно докладу, мы входили в первую десятку, по каким-то во вторую, в сумме оказались на 23 месте», — сообщил он.

По мнению сенатора, то, что Россия оказалась в рейтинге на 23-й строчке с оценкой элит в 48,9 балла, «не впечатляет». «23 место — это не то место, которое заслуживает Россия, если опять-таки там объективные показатели», — добавил Цеков.

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны
Общество
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Честно говоря, даже оценивать здесь смешно», — заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — «Ну, видимо, раз мы ниже Ботсваны, наверное, нужно поучиться у Ботсваны запускать космические корабли, разрабатывать вакцины впервые в мире от COVID-19, делать сенсационные открытия».

Джабарова также смущает, как «Сколково» мог «повестись вот на такую разработку». «Я думаю, что вот эти ученые, которые делают такие доклады работают в области какой-то фантастики, а не в области реальной жизни», — сказал сенатор.

Индекс качества элит составили исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково». В общей сумме специалисты оценили 32 страны. Лидером с показателем 68,5 балла оказался Сингапур. Следом идут Швейцария (64,9 балла), Германия (64,2) и Великобритания (63,9).

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Россия заняла 23-й строчку с оценкой элит в 48,9 балла, что равнозначно индексу для элит в Ботсване. Как отметили исследователи, в России наблюдается значительный разброс между показателями, которые учитывались при подсчете индекса. По одним критериям Россия попала в первую десятку рассматриваемых стран, по другим — во вторую. Так, Россия получила самые высокие оценки по макроэкономической политике, прежде всего по инфляции (1-е место) и отношению государственного долга к ВВП (2-е).

Теги: рейтинг, Бизнес-элита, сенаторы, СовФед, новости
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