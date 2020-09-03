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Гильдия актеров кино России назвала дату прощания с актрисой Печерниковой

Актриса Ирина Печерникова в роли Риты в фильме «Города и годы»
Актриса Ирина Печерникова в роли Риты в фильме «Города и годы» (Фото: В. Кречет / РИА Новости)

Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой начнется 4 сентября в 11:00 в зале Центральной клинической больницы гражданской авиации. Об этом РБК сообщили в Гильдии актеров кино России.

«Прощание без прессы. Потом будет кремация, а похоронят ее на Ваганьковском кладбище рядом с Александром Соловьевым», — добавили в гильдии.

Актриса Ирина Печерникова умерла на 75-м году жизни
Общество
Ирина&nbsp;Печерникова

О смерти Печерниковой стало известно вечером 1 сентября. Она умерла, не дожив один день до своего 75-летия.

Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Она прославилась ролью учительницы в фильме «Доживем до понедельника», который вышел в 1968 году. За год до этого она впервые снялась в кино в фильме «Каменный гость». Также актриса снималась в фильмах «Города и годы», «Два капитана», «Птицы наших надежд», «Любовь к трем апельсинам», «Человек меняет кожу», «Необыкновенное лето», «Голубой карбункул» и «34-й скорый».

После распада СССР Печерникова поставила актерскую карьеру на паузу из-за творческого кризиса. Съемки с ее участием возобновились в 2010 году. Она стала участвовать в различных проектах в кино и на телевидении, включая шоу «Формула красоты».

Теги: актриса, умерла, прощание, новости
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