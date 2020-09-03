Гильдия актеров кино России назвала дату прощания с актрисой Печерниковой

Актриса Ирина Печерникова в роли Риты в фильме «Города и годы» (Фото: В. Кречет / РИА Новости)

Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой начнется 4 сентября в 11:00 в зале Центральной клинической больницы гражданской авиации. Об этом РБК сообщили в Гильдии актеров кино России.

«Прощание без прессы. Потом будет кремация, а похоронят ее на Ваганьковском кладбище рядом с Александром Соловьевым», — добавили в гильдии.

О смерти Печерниковой стало известно вечером 1 сентября. Она умерла, не дожив один день до своего 75-летия.

Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Она прославилась ролью учительницы в фильме «Доживем до понедельника», который вышел в 1968 году. За год до этого она впервые снялась в кино в фильме «Каменный гость». Также актриса снималась в фильмах «Города и годы», «Два капитана», «Птицы наших надежд», «Любовь к трем апельсинам», «Человек меняет кожу», «Необыкновенное лето», «Голубой карбункул» и «34-й скорый».