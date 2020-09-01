Актриса Ирина Печерникова умерла на 75-м году жизни

Она не дожила один день до своего 75-летия. Печерникова получила известность благодаря роли учительницы английского языка в картине «Доживем до понедельника»

Ирина Печерникова (Фото: ТАСС)

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживем до понедельника», умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу актрисы Нину Давыдову.

«Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», — сказала она.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Затем с семьей переехала в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ. Окончив ее в 1966 году, начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а спустя два года перебралась в Академический театр им. Маяковского. Большую часть своей карьеры провела в Государственном Академическом Малом театре (1978-1990).

Первую роль в кино она получила в 1967 году, сыграв в фильме «Каменный гость». Уже в следующем году получила главную роль в картине «Доживем до понедельника», сыграв учительницу английского языка. Также снималась в фильмах «Города и годы», «Два капитана», «Птицы наших надежд», «Любовь к трем апельсинам», «Человек меняет кожу», «Необыкновенное лето», «Голубой карбункул», «34-й скорый».

После распада Советского союза приостановила карьеру из-за творческого кризиса. В 2010-х возобновила деятельность. В частности, принимала участие в различных проектах в кино и на телевидении, в том числе стала участницей шоу «Формула красоты».