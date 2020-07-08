Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, 55% пользователей столкнулись с трудностями при загрузке приложения. Еще 36% сообщили о трудностях при доступе в личный аккаунт. Остальные 8% пожаловались на работу веб-сайта.

Согласно карте сервиса, наибольшее число жалоб о сбое поступило от жителей Великобритании, Германии, Испании, США, а также Бразилии, Венесуэлы и Аргентины.

О сбой в работе Instagram также свидетельствуют сообщения пользователей в Twitter.

В последний раз сбой в работе Instagram наблюдался 15 июня. Тогда почти половина жалоб пользователей (46%) касалась проблем с просмотром ленты новостей. Еще 37% жалоб относилось к доступу в личный аккаунт. Остальные 15% сообщили о проблемах в работе веб-сайта.