Путин поздравил актрису Екатерину Васильеву с 75-летием

Екатерина Васильева (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву с 75-летием. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что работы Васильевой обогатили отечественное кино и театр и «всегда становились настоящим событием в культурной жизни страны».

Путин назвал артистку глубокой и разноплановой актрисой. «Вы по праву снискали признание и искреннюю, непреходящую любовь зрителей как глубокая, разноплановая актриса, наделенная самобытным талантом и особой внутренней силой», — говорится в поздравлении. Российский лидер пожелал Васильевой здоровья и всего самого доброго.

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года. Актриса известна по фильмам «Обыкновенное чудо», «Чародеи», «Бумбараш», «Соломенная шляпка», «Месяц в деревне», «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «С любимыми не расставайтесь», «Визит дамы», «Мой нежно любимый детектив», «Любит не любит», «Цветок папоротника». Всего она сыграла более сотни ролей в кино и театре.