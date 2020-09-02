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Медведев признался в растущей с годами любви к России

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что чем старше становится, тем сильнее любит свою страну. Об этом он рассказал во время онлайн-встречи с участниками проходящего на Сахалине форума «ОстроVа-2020». Трансляция ведется на YouTube-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

«Мы все хорошо относимся к путешествиям по миру, даже несмотря на те трудности, которые связаны с пандемией коронавируса, интересуемся жизнью в других странах. Но это нисколько не умаляет любви к своей стране. Наоборот, я могу сказать о своих ощущениях. Чем старше я становлюсь, тем более красивой и интересной я нахожу собственную страну», — поделился Медведев.

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Зампред Совбеза добавил, что побывал во многих странах, но когда находит место в России, в котором еще не бывал, у него «возникает какое-то особое, ни с чем не сравнимое чувство».

Медведев также отметил, что эти ощущения нужно почувствовать в себе, сохранить на всю жизнь и передать детям. Патриотизмом он считает чувство, которое передается из поколения в поколение.

Согласно опросу ВЦИОМа, за прошедшие 20 лет число россиян, считающих себя «безусловными» патриотами, снизилось немногим меньше, чем на половину — с 84 до 46%. В то же время доля тех, кто не считает себя патриотом, за это время сократилась с 16 до 6%. Также россияне изменили отношение и к тому, что значит быть патриотом. Во время опроса вариант ответа «любить свою страну» выбрала меньшая доля людей, чем в 2000 году, но выросло число тех, кто называет патриотизмом работу и действия ради процветания страны.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия
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