Медведев признался в растущей с годами любви к России

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что чем старше становится, тем сильнее любит свою страну. Об этом он рассказал во время онлайн-встречи с участниками проходящего на Сахалине форума «ОстроVа-2020». Трансляция ведется на YouTube-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

«Мы все хорошо относимся к путешествиям по миру, даже несмотря на те трудности, которые связаны с пандемией коронавируса, интересуемся жизнью в других странах. Но это нисколько не умаляет любви к своей стране. Наоборот, я могу сказать о своих ощущениях. Чем старше я становлюсь, тем более красивой и интересной я нахожу собственную страну», — поделился Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что побывал во многих странах, но когда находит место в России, в котором еще не бывал, у него «возникает какое-то особое, ни с чем не сравнимое чувство».

Медведев также отметил, что эти ощущения нужно почувствовать в себе, сохранить на всю жизнь и передать детям. Патриотизмом он считает чувство, которое передается из поколения в поколение.