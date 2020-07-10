В Башкирии возбудили уголовное дело из-за убийства 100-летнего ветерана

Иван Несмеянов (Фото: Зухра Гордиенко / VK)

В Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве после смерти в Кигинском районе 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

«9 июля 2020 года тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в его частном доме в селе Леуза», — отмечается в сообщении.

Следствие завело дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, сопряженное с разбоем).

СК также сообщил, что расследование убийства ветерана находится на личном контроле руководителя следственного управления республики и главы регионального МВД. По данным «РИА Новости», министр внутренних дел региона Роман Деев лично выехал в Леузу.