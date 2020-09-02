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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в Москве от коронавируса вылечились более 1,3 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 1359 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Общее количество выздоровевших, по словам Раковой, в Москве увеличилось до 216,7 тыс. человек.

По данным на 1 сентября, с начала эпидемии в Москве выявили 263 059 случаев заражения коронавирусом. Скончались свыше 4,8 тыс. человек.

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В России число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 1 млн. Всего в стране от инфекции умерли 17 299 человек, выздоровели с начала эпидемии более 815,7 тыс. заболевших.

В Москве в ближайшее время должен начаться третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. По словам главы центра Александра Гинцбурга, московские клиники, участвующие в испытаниях, получат препарат 3–4 сентября, а через несколько дней после этого вакцину введут добровольцам.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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