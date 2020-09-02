За сутки в Москве от коронавируса вылечились более 1,3 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 1359 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Общее количество выздоровевших, по словам Раковой, в Москве увеличилось до 216,7 тыс. человек.

По данным на 1 сентября, с начала эпидемии в Москве выявили 263 059 случаев заражения коронавирусом. Скончались свыше 4,8 тыс. человек.

В России число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 1 млн. Всего в стране от инфекции умерли 17 299 человек, выздоровели с начала эпидемии более 815,7 тыс. заболевших.