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Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

В Совете Федерации оценили высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Накануне она заявила, что присоединение полуострова к России противоречит международным законам, однако она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РБК, что Тихановская добьется успеха на политической арене как человек, который пытается «усидеть на двух стульях». «Она как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым и де-юре и де-факто российский, что Крым оказался в составе Украины несправедливо, крымчане во все времена стремились в Россию», — добавил он.

Другой сенатор от полуострова Ольга Ковитиди отметила, что Тихановская лукавит, чтобы замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями. «Не крымский вопрос ведет к расколу белорусского общества, а накопившиеся внутренние белорусские проблемы, умело переведенные заокеанскими режиссерами цветных революций во внешнеполитическую плоскость», — уточнила Ковитиди. Она подчеркнула, что вопрос о правомерности присоединения Крыма к Россией — тест для политиков на политическую независимость и приверженность демократическим принципам. По словам сенатора, лидер белорусской оппозиции не прошла этот тест.

Мнение одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановская о том, что юридически Крым принадлежит Украине, а фактически — России, лишено здравого смысла. Об этом сообщил глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает «РИА Новости».

«Человек абсолютно не понимает о чем он говорит, и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском», — сказал Чегринец.

Он отметил, что Тихановская повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые «не связаны со здравым смыслом». Чегринец подчеркнул, что белорусскому народу надо доверять и поддерживать лидеров, которые переживают за будущее Белоруссии и Союзное государство.

Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма
Политика
Светлана Тихановская

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Ранее Светлана Тихановская сказала в интервью литовскому телерадиовещателю LRT, что когда она была кандидатом в президенты, то позицию по Крыму, которую она озвучивала, является той, которая принята в Белоруссии, то есть Крым де-юре украинский, а де-факто — российский. При этом она отметила, что ситуация с полуостровом очень сложная и у белорусских граждан разные взгляды на нее. Однако она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил народ республики, и попросила журналистов больше «не мучать» ее этой темой.

Де-юре белорусские власти и президент Александр Лукашенко не признают Крым в составе России. Но при этом, глава республики заявлял, что фактически регион стал частью России после 2014 года. Одновременно с этим, он подчеркивал, что Донбассу надо вернуться под контроль украинских властей.

Теги: Белоруссия, Светлана Тихановская, новости
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