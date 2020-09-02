Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

В Совете Федерации оценили высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Накануне она заявила, что присоединение полуострова к России противоречит международным законам, однако она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РБК, что Тихановская добьется успеха на политической арене как человек, который пытается «усидеть на двух стульях». «Она как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым и де-юре и де-факто российский, что Крым оказался в составе Украины несправедливо, крымчане во все времена стремились в Россию», — добавил он.

Другой сенатор от полуострова Ольга Ковитиди отметила, что Тихановская лукавит, чтобы замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями. «Не крымский вопрос ведет к расколу белорусского общества, а накопившиеся внутренние белорусские проблемы, умело переведенные заокеанскими режиссерами цветных революций во внешнеполитическую плоскость», — уточнила Ковитиди. Она подчеркнула, что вопрос о правомерности присоединения Крыма к Россией — тест для политиков на политическую независимость и приверженность демократическим принципам. По словам сенатора, лидер белорусской оппозиции не прошла этот тест.

Мнение одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановская о том, что юридически Крым принадлежит Украине, а фактически — России, лишено здравого смысла. Об этом сообщил глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает «РИА Новости».

«Человек абсолютно не понимает о чем он говорит, и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском», — сказал Чегринец.