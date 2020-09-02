Актер Юрий Шлыков сообщил об избиении в Москве

На актера Юрия Шлыкова напали на Комсомольском проспекте в ходе конфликта с двумя грузчиками. Об этом артист сообщил РЕН ТВ.

«Я гулял с собакой, пришел к подъезду около пяти часов вечера. Стоит машина, из нее выносят какие-то вещи, там грязно. Я спрашиваю: «Не могли бы убрать за собой?», — описал 67-летний актер начало потасовки. По словам Шлыкова, нападавшие его били ногами.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили «РИА Новостям», что из-за драки между актером и двумя грузчиками у Шлыкова разбита губа.

В МВД РБК рассказали, что в настоящий момент проводится проверка.