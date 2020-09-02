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Актер Юрий Шлыков сообщил об избиении в Москве

На актера Юрия Шлыкова напали на Комсомольском проспекте в ходе конфликта с двумя грузчиками. Об этом артист сообщил РЕН ТВ.

«Я гулял с собакой, пришел к подъезду около пяти часов вечера. Стоит машина, из нее выносят какие-то вещи, там грязно. Я спрашиваю: «Не могли бы убрать за собой?», — описал 67-летний актер начало потасовки. По словам Шлыкова, нападавшие его били ногами.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили «РИА Новостям», что из-за драки между актером и двумя грузчиками у Шлыкова разбита губа.

В МВД РБК рассказали, что в настоящий момент проводится проверка.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Юрий Шлыков работает актером театра и кино, режиссером и педагогом. Он — заслуженный и народный артист России.

Шлыков играл в таких сериалах, как сериалах «Кулагин и партнеры», «Час Волкова 3», «Журов», а также в нескольких театральных постановках. Кроме этого, в 2006 году поставил пьесу «Собака на сене» в театре им. Вахтангова.

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Теги: драка, новости, Москва
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