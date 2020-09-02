Эксперты оценили влияние на покупателей отзывов в интернете

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«AliExpress Россия» и российское исследовательское агентство Data Insight выяснили, что на покупателей менее всего влияют отзывы известных людей, оставленные в интернете на интересующий их продукт. Данные совместного исследования есть в распоряжении РБК.

Исследование проводилось в июне 2020 года. В нем участвовали 3 тыс. интернет-покупателей в возрасте старше 18 лет, которые отвечали на вопросы онлайн.

Как показал опрос, даже информации от продавца товара или представителя бренда покупатели верят больше, чем отзывам знаменитостей, доверие к которым оценивается в 5,5 балла из десяти. Наибольшим же доверием у опрошенных пользуются рекомендации их знакомых (восемь баллов из десяти). На следующее по значимости место респонденты поставили советы других покупателей, у которых есть опыт использования товара, и профессионалов, разбирающихся в теме (7,9 из десяти).

«В девяти из десяти онлайн-заказов решение принимается с использованием отзывов, а для каждой пятой покупки отзывы имеют решающее значение», — говорится в исследовании.