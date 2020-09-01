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Дерипаска стал почетным профессором МГУ

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Российский бизнесмен Олег Дерипаска стал почетным профессором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Награду ему вручил ректор университета Виктор Садовничий во время торжественной лекции в День первокурсника, передает «РИА Новости».

Ректор указал, что Дерипаска финансировал работу волонтерского центра МГУ во время пандемии коронавируса и обеспечивал техникой клинику университета.

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Финансы
Олег Дерипаска

Дерипаска является миллиардером, Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд. Он окончил физический факультет МГУ в 1993 году.

В начале лета фонд «Вольное дело», основанный бизнесменом, сообщил, что выделил на поддержку МГУ во время пандемии 42 млн руб. При поддержке фонда на базе университета был организован волонтерский отряд из 200 человек для помощи преподавателям на самоизоляции и студентам на карантине в общежитиях. «Кроме того, фонд оказал поддержку сотрудникам госпиталя, развернутого на базе университетской клиники — организовал для персонала больницы комфортные условия быта и обеспечил его трехразовым горячим питанием и партией средств индивидуальной защиты», — уточняла пресс-служба «Вольного дела».

Теги: МГУ, Олег Дерипаска
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