Дерипаска стал почетным профессором МГУ

Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Российский бизнесмен Олег Дерипаска стал почетным профессором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Награду ему вручил ректор университета Виктор Садовничий во время торжественной лекции в День первокурсника, передает «РИА Новости».

Ректор указал, что Дерипаска финансировал работу волонтерского центра МГУ во время пандемии коронавируса и обеспечивал техникой клинику университета.

РБК направил запрос в пресс-службу МГУ

Дерипаска является миллиардером, Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд. Он окончил физический факультет МГУ в 1993 году.