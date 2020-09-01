Глава ЯНАО отправил в отставку директора дептранса из-за плохих дорог

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 73,58 (-0,22) Инвестиции, 12:13
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 88,15 (+0,33) Инвестиции, 12:13
Как прошел День знаний в российских школах на фоне пандемии. Фоторепортаж Общество, 12:11  В России вступил в силу закон о горячем питании для начальных классов Общество, 12:09 Лавров заявил о перешедшей «все грани приличия» Литве из-за Белоруссии Политика, 12:07 Лукашенко прокомментировал санкции Балтии фразой «вякнули из-под забора» Политика, 12:01 Премьера второго сезона «Зеленого» подкаста РБК Тренды Зеленая экономика, 12:00  Сердюков объяснил стабильностью обнуление сроков Путина Политика, 12:00 Лавров назвал реформу Констиции вариантом решения ситуации в Белоруссии Политика, 11:55 «Химки» не смогли удовлетворить финансовые требования Глушакова Спорт, 11:54 Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Минска Политика, 11:34 Сельская ипотека под 3%. Как получить кредит и на что его можно потратить Недвижимость, 11:34 От «Эйфории» до «Трудных подростков»: фильмы и сериалы о поколении Z Совместный проект, 11:30 В Крыму коронавирусом с начала пандемии заразились почти 270 медиков Общество, 11:25 Лавров назвал неправдой обвинения в отказе расследовать дело Навального Политика, 11:20 «Умная» джинсовка и персональные духи: тренды инноваций в luxury-сегменте Экономика инноваций, 11:20 
Общество ,  
0 

Глава ЯНАО отправил в отставку директора дептранса из-за плохих дорог

Фото: bkadyanao / VK
Фото: bkadyanao / VK

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов решил уволить директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Першикова после того, как проехал по дорогам региона. Об этом губернатор рассказал в ходе встречи с журналистами, сообщили РБК в его пресс-службе.

«Принято решение в результате этой поездки, спокойно уже, подведя итоги, о том, что руководитель департамента будет отправлен в отставку. У нас будет новое руководство отрасли», — сказал Артюхов.

Он добавил, что ему не понравилось состояние дорог в регионе. «Есть объективные причины, мы понимаем — коронавирус, но есть недостаточная динамика и недостаточный контроль. Мы об этом говорили в прошлом году. В этом году я не увидел существенных изменений», — отметил губернатор.

По его словам, теперь в регионе к подрядчикам будут предъявлять более жесткие требования, и над ними будет усилен контроль.

В сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией также говорится, что нового руководителя департамента выберут по результатам конкурса. Помимо этого, на Ямале создадут региональную компанию, которая будет нести ответственность за содержание дорог.

Ямальский губернатор заразился COVID-19
Общество
Дмитрий Артюхов

Как ранее сообщал Артюхов в Insragram, он совершил десятидневную рабочую поездку по региону, проехав на машине около 2 тыс. км.

Читайте на РБК Pro
Как экономические потрясения меняют привычные схемы поведения людей Как загадочный стартап намерен создать квантовый компьютер быстрее Google Как подстроиться под новые модели потребления — рекомендации Nielsen Инструменты Lean-менеджмента: кайдзен-сессия

Максим Першиков был назначен на пост главы департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в феврале 2018 года. До этого он возглавлял дирекцию дорожного хозяйства округа.

Теги: Ямало-Ненецкий АО, департамент транспорта, отставка, новости
Материалы по теме
Губернатор Ямала вылечился от коронавируса
Общество
Ямальский губернатор заразился COVID-19
Общество
Прокуратура проверит нелегальный слив нефтепродуктов в почву на Ямале
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter