Глава ЯНАО отправил в отставку директора дептранса из-за плохих дорог

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов решил уволить директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Першикова после того, как проехал по дорогам региона. Об этом губернатор рассказал в ходе встречи с журналистами, сообщили РБК в его пресс-службе.

«Принято решение в результате этой поездки, спокойно уже, подведя итоги, о том, что руководитель департамента будет отправлен в отставку. У нас будет новое руководство отрасли», — сказал Артюхов.

Он добавил, что ему не понравилось состояние дорог в регионе. «Есть объективные причины, мы понимаем — коронавирус, но есть недостаточная динамика и недостаточный контроль. Мы об этом говорили в прошлом году. В этом году я не увидел существенных изменений», — отметил губернатор.

По его словам, теперь в регионе к подрядчикам будут предъявлять более жесткие требования, и над ними будет усилен контроль.

В сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией также говорится, что нового руководителя департамента выберут по результатам конкурса. Помимо этого, на Ямале создадут региональную компанию, которая будет нести ответственность за содержание дорог.