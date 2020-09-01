Обогнавший Цукерберга Маск занял третье место среди богатейших людей мира

Бывшая жена самого богатого человека планеты, главы Amazon Безоса Маккензи Скотт, по версии Bloomberg, стала самой богатой женщиной в мире, опередив внучку основателя компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс. Она заработала $66,4 млрд.

27 августа Bloomberg сообщал, что состояние Маска с начала года выросло в 3,7 раза, превысив $100 млрд. Основатель Tesla и SpaceX за этот год заработал уже более $73 млрд и расположился на четвертом месте в списке богатейших людей мира благодаря росту стоимости акций Tesla, подорожавших с января почти в пять раз.