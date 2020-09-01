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Бизнес ,  
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Обогнавший Цукерберга Маск занял третье место среди богатейших людей мира

Tesla TSLA Купить
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

По оценке Bloomberg, состояние американского предпринимателя сейчас составляет $115,4 млрд. Он обогнал основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, у которого $110,8 млрд.

Возглавляет список глава Amazon Джефф Безос, на втором месте — основатель Microsoft Билл Гейтс. Состояние Безоса Bloomberg оценивает в $200 млрд, а Гейтса — $125 млрд.

Состояние 49-летнего Маска в этом году увеличилось на $87,8 млрд, так как акции Tesla выросли почти на 500%, отмечает агентство.

Акции Tesla достигли нового максимума
Бизнес
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Бывшая жена самого богатого человека планеты, главы Amazon Безоса Маккензи Скотт, по версии Bloomberg, стала самой богатой женщиной в мире, опередив внучку основателя компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс. Она заработала $66,4 млрд.

27 августа Bloomberg сообщал, что состояние Маска с начала года выросло в 3,7 раза, превысив $100 млрд. Основатель Tesla и SpaceX за этот год заработал уже более $73 млрд и расположился на четвертом месте в списке богатейших людей мира благодаря росту стоимости акций Tesla, подорожавших с января почти в пять раз.

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Теги: Илон Маск, состояние
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