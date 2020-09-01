Обогнавший Цукерберга Маск занял третье место среди богатейших людей мира
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg.
По оценке Bloomberg, состояние американского предпринимателя сейчас составляет $115,4 млрд. Он обогнал основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, у которого $110,8 млрд.
Возглавляет список глава Amazon Джефф Безос, на втором месте — основатель Microsoft Билл Гейтс. Состояние Безоса Bloomberg оценивает в $200 млрд, а Гейтса — $125 млрд.
Состояние 49-летнего Маска в этом году увеличилось на $87,8 млрд, так как акции Tesla выросли почти на 500%, отмечает агентство.