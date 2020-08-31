В Москве подросток выстрелил в сверстника на детской площадке

Фото: Никита Попов / РБК

Полиция проводит проверку после конфликта между двумя несовершеннолетними, в ходе которого один подросток выстрелил в другого. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по району Марьино проводят проверку по факту получения телесных повреждений одним несовершеннолетним в результате конфликта с другим несовершеннолетним», — заявили в пресс-службе.

Как сообщили в главке, инцидент произошел 29 августа во дворе одного из домов на улице маршала Голованова. Получивший травмы подросток был госпитализирован.

Главное следственное управление по Москве сообщило, что конфликт между подростками произошел на детской площадке. При этом подросток выстрелил в сторону своего знакомого несколько раз из пневматического пистолета.