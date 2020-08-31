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В Москве подросток выстрелил в сверстника на детской площадке

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Полиция проводит проверку после конфликта между двумя несовершеннолетними, в ходе которого один подросток выстрелил в другого. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по району Марьино проводят проверку по факту получения телесных повреждений одним несовершеннолетним в результате конфликта с другим несовершеннолетним», — заявили в пресс-службе.

Как сообщили в главке, инцидент произошел 29 августа во дворе одного из домов на улице маршала Голованова. Получивший травмы подросток был госпитализирован.

В Петербурге школьник выстрелил в соседа по парте из газового пистолета
Общество
Фото: Никита Попов / РБК

Главное следственное управление по Москве сообщило, что конфликт между подростками произошел на детской площадке. При этом подросток выстрелил в сторону своего знакомого несколько раз из пневматического пистолета.

В марте этого года в Петербурге учащийся восьмого класса из газового пистолета выстрелил в упор в своего соседа по парте. По данным полиции, подросток достал аэрозольное устройство самообороны, купленное через интернет, для фото, но случайно сделал выстрел.
 

Теги: стрельба в Москве, подросток, Следственный комитет по Москве, новости
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