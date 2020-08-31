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Общество ,  
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В туннеле петербургского метро обнаружили тело мужчины

Фото: spb_today / VK
Фото: spb_today / VK

В туннеле петербургского метрополитена между станциями «Дунайская» и «Шушары» обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили РБК в пресс-службе метро Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Фонтанка» без ссылки на источник, погибший — 22-летний уроженец Петербурга, прописанный во Фрунзенском районе города. В вагоне поезда правоохранители обнаружили его рюкзак, внутри которого был паспорт.

По данным издания, следственно-оперативная группа пытается установить причину смерти мужчины. Полицейские по записи с камеры видеонаблюдения выяснили, что он зашел на станцию «Шушары» накануне перед закрытием метро и больше не выходил. По одной из версий, пишет «Фонтанка», мужчину могло ударить током после падения контактный рельс. При себе, по данным издания, у него нашли камеру, правоохранители предполагают, что мужчина диггер.

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Фото: ГУ МЧС РФ по Ярославской области

По данным издания «Мойка78», тело обнаружили около 9:30 утра. После этого три станции метро от станции «Шушары» до «Проспекта Славы» закрыли. Движение поездов по этому участку возобновилось примерно через час.

Теги: Санкт-Петербург, метро, новости
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