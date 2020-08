В Кремле опровергли информацию о пропущенном звонке Трампу от Путина

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о пропущенном звонке Владимира Путина к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Песков отметил, что «технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается».

Ранее экс-глава администрации бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти в подкасте What Were You Thinking рассказал, что Трамп сделал выговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну из-за того, что тот якобы пропустил звонок Владимира Путина. Тимоти утверждает, что Трамп «накричал» на советника прямо за столом, когда кто-то сообщил, что российский президент попросил связаться с ним. После этого Трамп потребовал соединять с ним, если Путин хочет поговорить, добавил экс-чиновник.

Журналист Питер Берген в своей книге «Трамп и его генералы: Цена хаоса» писал, что на встрече Трампа с бывшей тогда премьер-министром Великобритании Мэй в 2017 году советник недавно вступившего в должность американского президента сообщил ему о пропущенном звонке от Путина. «Президент Путин звонил несколько дней назад, но мы пока не смогли вместить это в ваше расписание», — сказал советник Трампу. Берген указывает, что Трамп серьезно обругал подчиненного. «Вы шутите? Владимир Путин пытался позвонить мне, и вы его не соединили?» — возмутился тогда президент.