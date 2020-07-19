На Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока

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На Ленинградской АЭС-2 начался физический пуск нового энергоблока. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом» на официальной странице во «ВКонтакте».

«Сегодня, 19 июля, в 11:08 в реактор была загружена первая тепловыделяющая сборка — начался физический пуск энергоблока № 2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС», — сказано в публикации. Физический пуск означает, что все работы, связанные с сооружением энергоблока, уже закончены, а ядерное топливо уже загружено в блок.

По данным «РИА Новости», в реактор загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. После начала ядерной цепной реакции, то есть после физического пуска, ученые проведут энергетический пуск, при котором блок сам производит электричество. Как сообщает агентство, все эти задачи планируют завершить в течение 2020 года.

В «Росэнергоатоме» отметили, что первый этап цикла обычно длится около двух месяцев, а новый энергоблок собираются ввести в промышленную эксплуатацию в следующем году.