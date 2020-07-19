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На Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока

Фото: rearu / VK
Фото: rearu / VK

На Ленинградской АЭС-2 начался физический пуск нового энергоблока. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом» на официальной странице во «ВКонтакте».

«Сегодня, 19 июля, в 11:08 в реактор была загружена первая тепловыделяющая сборка — начался физический пуск энергоблока № 2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС», — сказано в публикации. Физический пуск означает, что все работы, связанные с сооружением энергоблока, уже закончены, а ядерное топливо уже загружено в блок.

По данным «РИА Новости», в реактор загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. После начала ядерной цепной реакции, то есть после физического пуска, ученые проведут энергетический пуск, при котором блок сам производит электричество. Как сообщает агентство, все эти задачи планируют завершить в течение 2020 года.

В «Росэнергоатоме» отметили, что первый этап цикла обычно длится около двух месяцев, а новый энергоблок собираются ввести в промышленную эксплуатацию в следующем году.

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Фото: ssu.gov.ua

Ранее, в декабре 2018 года, «РБК Петербург» выяснил сценарий вывода из эксплуатации остановленного первого блока Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору (ЛАЭС-1, которая должна быть заменена новой построенной станцией — ЛАЭС-2). Так, ЛАЭС-1 продолжит свою работу в режиме «эксплуатации без генерации» электроэнергии. Вместо прибыли от продажи электроэнергии, блок будет приносить только убытки, которые концерн «Росэнергоатома» оценивает на уровне 14 млрд руб. до полного вывода блока из эксплуатации. Сам блок будет финансироваться из специального «резерва» «Росэнергоатома», формируемого отчислениями от энерготарифа.

Теги: АЭС, Ленинградская область, «Росэнергоатом»
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