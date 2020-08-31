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В центре Екатеринбурга загорелся хлебомакаронный комбинат

На территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 8:57 по местному времени (6:57 мск). По предварительной информации, загорелся кабель внутри двухэтажного здания цеха по адресу: улица Свердлова, 8. Как отмечали в МЧС, была угроза переходя огня на кровлю.

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Фото: TUT.by

В тушении огня принимают участие 46 человек и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

По данным на 10:08 (8:08 мск), пожарные продолжают тушить огонь. По предварительной информации, его площадь составляет 800 кв. м. У здания обрушилась часть кровли площадью 100 кв. м.

До прибытия пожарных из здания эвакуировали 250 человек. Информации о пострадавших не было. В тушении пожара задействованы 18 единиц техники и 83 человека.

Теги: пожар, Екатеринбург, МЧС
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